تراند اليوم : مباراة المغرب مباشر .. المغرب ضد الغابون مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر بدون تقطيع بين سبورت بث مباشر مباراة المغرب

المغرب مباشر clavier arabe الرياضية tnt اليوم مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر بدون تقطيع مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر مباراة المغرب مباشر المغرب ضد الغابون مباشر بين سبورت بث مباشر مباراة المغرب المغرب الغابون مباشر صدام ناري يجمع بين المغرب والجابون في قمة مواجهة الجولة الثالثة من المجموعة، على الرغم من كل الترشيحات كانت تنصب في صالح المغرب وغانا لحصد أول مركزين بالمجموعة ألا أن الواقع أسفر عن تنافس المغرب والجابون عن أول مركزين وسيبحث كل منتخب في لقاء اليوم عن الانتصار من أجل حصد الصدارة، بالنظر إلى ترتيب المجموعة نرى أن المنتخب المغربي حقق الفوز في الجولة الأولى على غانا بهدف دون رد ثم عاد وانتصر على جزر القمر في الجولة الثانية بهدفين دون رد وعلى الرغم من الفوز في أول مباراتين ألا أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه ويدرك المنتخب المغربي أن الفوز أو التعادل سيضمن له الصدارة دون النظر إلى أي حسابات أو مواجهات.

وبالنظر إلى الجابون نرى أنه انتصر في الجولة الأولى على جزر القمر بهدف دون رد، ثم خطف التعادل من غانا في الجولة الماضية بهدف لمثله، ويدرك تمام أن الفوز أو التعادل في لقاء اليوم سيعزز فرص تأهله للدور القادم ففي حالة الانتصار سيخطف الصدارة من المغرب أما في حالة التعادل فسيحل بالمرتبة الثانية خلف المغرب وفي كلتا الحالتين سيكون من ضمن الكبار في الدور القادم من البطولة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام الجابون

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: طلال القرقوري - رومان سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد

خط الوسط: سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا

خط الوسط الهجومي: سفيان بوفال

خط الهجوم: أيوب الكعبي " ريان مايي" - يوسف النصيري

موعد مباراة المغرب والجابون والقنوات الناقلة لها

نستعد سوياً من أجل مشاهدة مباراة المغرب اليوم الفري الأقوى بين العرب في الكان الإفريقية أمام فرق الجابون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة المغرب والجابون عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 2 Max .

تشكيل الجابون المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى:جان-نويل أمونومي

خط الدفاع: يوهان أوبيانج - أنتوني أويونو أومفا تورك - برونو إيكويلي مانغا - لويد بولين

خط الوسط:أليكس يوان كيفن موكيتو موسوندا - أندريه بيوغو بوكو

خط الوسط الهجوم: جيولور كانغا - ديديير بوانغا

خط الهجوم: أرون بوبيندزا " بيير ايميريك أوباميانج"