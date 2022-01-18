تراند اليوم : مباراة المغرب اليوم مباشر .. مباراة المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب الغابون مباشر بت مباشرة لمباراة اليوم المغرب

المنتخب المغربي مباشر مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب مباشر المغرب الغابون مباشر بت مباشرة لمباراة اليوم المغرب مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر المغرب الآن مباشر مباراة المغرب اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة المغرب اليوم مباشر مباراة المغرب اليوم بث مباشر ويدخل أسود الأطلسي لمباراة القبض على صدارة المجموعة، وتأمين التأهل للدور القادم في المركز الأول وتفادي مواجهة المنتخبات القوية في دور الستة عشر.

حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره المنتخب الجابوني غدا الثلاثاء بتاريخ الثامن عشر من شهر يناير الجاري لعام 2022. ومباراة هي القمة في المجموعة الثالثة، وإليكم ترتيبها الحالي:

المغرب، 6 نقاط. الجابون، 4 نقاط. غانا، نقطة. جزر القمر، بدون نقاط.

تشكيلة المغرب ضد الجابون اليوم

ومن المتوقع وبنسبة كبيرة أن تكون اختيارات المدرب "وحيد خليلوزيتش" لمباراة الجابون كما يلي: