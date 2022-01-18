تراند اليوم : المغرب مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport مباراة المغرب والغابون بث مباشر مباراة المغرب اليوم بث مباشر

يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الجابون مساء اليوم الجمعة في مباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون. بث مباشر مباشر لقنوات بي ان سبورت ماكس التي انطلقت منذ أزيد من 30 سنوات خصيصاً لمباريات الدوريات الكبرى، فمن خلالنا يمكنك مشاهدة القنوات أو إدخال تردد قنوات beIN Sports Max 1 HD بكل سهولة.

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تشكيلة المغرب:

بونو

أكرد - أمرابط - ماسينا - حكيمي

لوزا - سايس

أملاح - بوفال - تيسودالي

الكعبي