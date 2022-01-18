تراند اليوم : المغرب الغابون مباشر .. المغرب والجابون مباشر بث مباشر المغرب والغابون المغرب ضد الجابون بث مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر

المغرب الغابون مباشر المغرب والجابون مباشر بث مباشر المغرب والغابون المغرب ضد الجابون بث مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر مباراة المغرب مباشر بث مباشر المغرب المغرب مباشر البث المباشر لمباراة المغرب ضد الجابون gabon vs morocco Live Match bein max يحل المنتخب المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة ضيفا علي منتخب الجابون الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تقام علي ملعب أحمدو أهيدجو في إطار منافسات الجولة الثالثة وآخر جولات دور المجموعات في كأس الامم الافريقية وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي المباراة بصوت المعلق الرياضي جواد بده.

خاض منتخب الجابون مباراتين حتى الآن في منافسات البطولة الحالية من كأس الامم الافريقية دون ان ينهزم في أي من المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة من المباريات التي خاضها حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة للمباراة الثانية ليتوقف رصيد منتخب الجابون بذلك عند أربعة نقاط محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بعد منتخب المغرب ضيفه في مباراة الليلة والذي يتصدر ترتيب المجموعة حتى الآن.

أما منتخب المغرب الأول لكرة القدم الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بعد ان خاض منافسات مباراتين حتى الآن وقد تمكن من تحقيق الفوز في كلتا المباراتين دون ان ينهزم او يتعادل في أي من المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن ليتربع على عرش المجموعة ويضمن التأهل رسميا الي دور الستة عشر ليواصل مشواره في البطولة التي يتوقع العديد من المحللين والمتابعين في الوطن العربي والقارة الافريقية ان يكون أبرز المرشحين للتتويج بكأس الامم الافريقية هذا الموسم.