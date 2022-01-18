تراند اليوم : بث مباشر المغرب .. بث مباشر المغرب والجابون HD بث مباشر مباراة المغرب والغابون HD مباراة المغرب اليوم مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب ضد الجابون gabon vs morocco اليوم الثلاثاء في كاس الامم الافريقيه ، يستعد الليله المنتخب المغربي بعد ان حسم التاهل لدور ال16 من كاس الامم بالانتصار في اول مبارتان في ختام مشوراه في دور المجموعات لمواجهه المنتخب الذي يريد نقطه من اجل التاهل منتخب الجابون مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه والاخره من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تلعب مباراه المغرب و الغابون الليله علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو في ختام مباريات المجموعه الثالثه في البطوله ، وسوف تبدا اليوم الموافق 18 يناير مباراه المغرب و الجابون في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة المغرب والجابون

المنتخب المغربي يدخل مباراه الليله علي الطرف الاول وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب المغربي لم يوجد اي صعوبه في حسم التاهل لدور ال16 من كاس الامم الافريقيه وبالاخص عندما حقق الانتصار في الجوله الثانيه علي منتخب جزر القمر الجمعه الماضيه وذلك بهدفين مقابل لاشئ ، وقبل ختام مشوراه في المجموعه يتصدر المنتخب المغربي المجموعه الثالثه برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في اول مبارتان له في البطوله وهو الليله سوف يسعي لتحقيق نتيجه جيده في ختام مبارياته في دور المجموعات.

مباراة الجابون والمغرب يلا شوت

علي الجانب الاخر منتخب الجابون فهو الطرف الثاني مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من الكان ، المنتخب الجابوني قادم لمباراته الاخيره في المجموعه وهو قد قطع شوط كبير في التاهل لدور التالي عقب التعادل مع منتخب غانا في الجوله الثانيه الجمعه الماضيه ايضا وتعادل المنتخب الجابوني في هذه المباراه التي بنتيجه هدف مقابل هدف ، ويحتل المنتخب الجابوني قبل مواجهه المغرب المركز الثاني في المجموعه برصيد اربع نقاط وذلك بعد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في مباراه وهو الليله سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده من اجل الصعود للدور التالي.