تراند اليوم : مكوّن شائع في السوشي له القدرة على علاج حالة وراثية لتساقط الشعر

وكالات/ الخليج 365

أفادت دراسة أجريت عام 2017، بأنه يمكن العثور على مفتاح تحفيز نمو الشعر لدى الرجال في "الوسابي"، وهو بهار يتم تقديمه في معظم مطاعم الوجبات السريعة اليابانية ومطاعم السوشي.

وتشير الدراسة إلى أن معجون "الفجل الحار الياباني" يحتوي على مستويات عالية من مادة كيميائية معروفة بإيقاظ الخلايا الحليمة المسؤولة عن نمو الشعر في فروة رأس الإنسان.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البحث تم إجراؤه من قبل منتجي الوسابي كينين، ما قد يكون سببا للتشكيك في صحة النتائج.

وبحسب الدراسة، فإن مادة الإيزوثيوسيانات الكيميائية تعزز نمو الشعر عن طريق تنشيط الخلايا الحليمة، ما يسمح لها بالاستجابة للمنبهات الخارجية، وفقا لموقع الأخبار الياباني SoraNews24 الناطق باللغة الإنجليزية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تناول الصلصة الحارة للغاية، هناك أخبار سارة، حيث أنه من أجل الاستفادة من هذه الطريقة العلاجية، سيتعين على المستخدمين تلطيخ رؤوسهم الصلعاء بالمعجون الأخضر.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الإيزوثيوسيانات يساعد في إنتاج الكولاجين البشري، وهو أمر ضروري لأي نوع من الانتعاش.

وتدّعي الدراسة الآن أيضا أن المادة الكيميائية قد تكون أكثر فاعلية بثلاث مرات من علاجات تساقط الشعر التقليدية في علاج الصلع الذكوري.

ولكي تكون مادة الإيزوثيوسيانات فعالة، يجب أن يلامس المعجون فروة رأس الإنسان.

ويشير الباحثون أيضا إلى أنه من غير المرجح أن يكون "الوسابي" الذي يتم شراؤه من المتجر، فعالا في علاج مشكلة الشعر المزعجة هذه لأنه لا يحتوي على المادة الكيميائية في كثير من الأحيان، وبالتالي فإن "الوسابي" الطازج هو الأفضل للحصول على نتائج جيدة.

المصدر: إكسبريس