تراند اليوم : المغرب الغابون مباشر .. المغرب ضد الغابون مباشر maroc vs gabon live المغرب مباشر المغرب والجابون بث مباشر bein sport بث مباشر مباراة المغرب

bein sport بث مباشر مباراة المغرب بت مباشرة لمباراة اليوم المغرب المغرب الآن مباشر maroc vs gabon live المغرب الغابون مباشر المغرب مباشر بث مباشر مباراة المغرب المغرب والجابون بث مباشر واستغل المدرب وحيد خاليلوزيتش الفرصة بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول مبارتين بالمجموعة، وأقدم على بعض التغييرات في بعض المراكز داخل تشكيلة أسود الأطلس في مباراة اليوم.

ودفع مدرب المنتخب المغربي بالحارس منير المحمدي منذ البداية في مباراة اليوم، لتتم إراحة ياسين بونو، وامامه الرباعي اشرف حكيمي، سفيان شاكله، نايف أكرد و آدم ماسينا.

وفي وسط الميدان، يلعب خاليلوزيتش مباراة اليوم برباعي مكون من سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناحي و إلياس شاعر، ليتتم إراحة عمران لوزا والمتألق سليم أملاح في مباراة اليوم.

وفي المقدمة، يدفع مدرب أسود الأطلس في مباراة اليوم بالثنائي أيوب الكعبي و يوسف النصيري منذ البداية، بغية منه تحقيق بعض النجاعة الهجومية التي افتقدها نجوم منتخب المغرب في المباراة الماضية امام جزر القمر.

تشكيلة المغرب الرسمية أمام الجابون اليوم

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: اشرف حكيمي، سفيان شاكله، نايف أكرد، آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، وفيصل فجر، إلياس شاعر

خط الهجوم: أيوب الكعبي، يوسف النصيري