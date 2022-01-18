تراند اليوم : مسلسل الب ارسلان 9 مترجمة كاملة

الب ارسلان 9 مسلسل الب ارسلان الحلقه ٩ الب ارسلان 9 مترجمة كاملة يمكن مشاهدته على أكثر من قناة عربية، ولكنه يذاع بشكل حصري، عبر قناة trt التركية، كل يوم أثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ولكن غير مترجم الى اللغة العربية، بينما تتيح لك قناتي الفجر واليرموك مشاهدة حلقات المسلسل، مترجمة الى اللغة العربية، وايضاً بعرض العمل موقع قصة عشق بشكل مجاني، بينما منصة نور بلاي، تعرضه بمقابل مادي.

حيث انضمت حديثاً قناة «الفجر»، الى القنوات الناقلة لمسلسل ألب ارسلان، بعد ان أعلنت عن عرض حلقاته عبر شاشاتها، بدلاً من مسلسل المؤسس عثمان، حيث من المقرر ان يعرض كل يوم خميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، لاسيما وان القناة لم تستطيع ان تحصل على حقوق إذاعة مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، على غير المتوقع، لكونها قامت بعرض حلقات المسلسل في الموسمين الأول والثاني.

قصة مسلسل ألب أرسلان الجزء الثاني

تدور قصة مسلسل «ألب أرسلان»، الجزء الثاني، حول البطل السلجوقي «محمد ألب أرسلان محمد بن داود جاغري بك»، والذي كان يشغل منصب القائد العسكري والحاكم والسلطان الثاني للدولة السلجوقية الكبرى، حيث تدور أحداث العمل حول فترة النهضة التاريخية، التي شهدتها الدولة «السلجوقية».

مسلسل «نهضة السلاجقة»، يسترجع الحق المهضوم للدولة «السلجوقية»، والتي يلقى الضوء عليها في الكثير من المسلسللات التاريخية على انها كانت في ضعف وهوان، بسبب الخيانات المتكرره التي حدثت فيها بسبب امرائها، ولعل أشهر هؤلاء هو سعد الدين كوبيك، الذي دخل في صراع طويل مع أرطغرل من سليمان شاه، في مسلسل «قيامة أرطغرل»، ذلك الصراع أنتهى بمقتل سعد الدين على قائد قبيلة «الكاي»، والذي كان يشغل منصب أمير القبائل التركية، بعد ان اعطاه اللقب السلطان علاء الدين كيكوباد.

فيما اصبحت جملة موعد عرض الب ارسلان من اكثر الكلمات الرائجة على مواقع البحث العالمية, خاصة بعد عرض الحلقة الاولى من الجزء الثاني، والذي يحمل اسب الب ارسلان، بينما كان يعرف في الجزء الاول بأسم نهضة السلاجقة، وهو الموسم الذي حقق إنتشار كبير.

ابطال مسلسل ألب أرسلان

ابطال مسلسل ألب أرسلان

مسلسل «ألب أرسلان»، يضم كوكبة مميزة من الممثلين الأتراك، وعلى رأسهم، بوجرا جولسوي، خديجة شنديل، ليلى فيراي، غوركان أويغون، وأكين كوش، الكار كازماز، جمال توكتاش ، عثمان سونانت، سيفدا أرغينجي.

ويستعد الملايين في الشرق الأوسط، لعرض مسلسل «ألب أرسلان»، من أجل إستكمال الأحداث الشيقة التي عاشوها خلال الجزء الأول من العمل، الذي يعتبره البعض من أقوى الأعمال التاريخية التركية التي عرضت في تلك الفترة، نظراً لما يقدمه صناعه من فكر مصحوب بإثارة وتشويق، جعلت المسلسل يحقق نجاح كبير خلال الموسم الأول منه.

تحديث: من المزمع ان تطرح قناة trt1 التركية، إعلان تشويقي قريباً لمسلسل «نهضة السلاجقة»، إستعداداً لعرض أولى حلقات الجزء الثاني من المسلسل، حيث يتم الأن تصوير الحلقات الأولى منه، لأجل الجاهزية، وحتى لا يتوقف لأي سبب من الأسباب، خاصة في ظل إنتشار جائحة «كورونا».

الب ارسلان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

وقبل موعد عرض مسلسل «نهضة السلاجقة»، أو «ألب أرسلان»، فقد تصدر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتحدث محبي الدراما التركية، عن أحداث مسلسل «نهضة السلاجقة»، وكيف سيكون شكل الجزء الثاني منه، بعد نجاح الموسم الأول، فيما توقع البعض ان يكون يتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة بين المسلسلات التركية التاريخية، التي تعرض في نفس التوقيت.

هناك حالة من الإنتظار تنتاب متابعي ومحبي مسلسل «ألب أرسلان»، لمتابعة الجزء الثاني، الذي يأتي بالكثير من الأحداث النارية، والتي ستغير من احداث «نهضة السلاجقة»، بشكل كبير، لاسيما وان هناك عدد من الفنانين الجدد سوف ينضموا الى فريق عمل المسلسل، حيث ستشتد المنافسة بينه وبين عدد من المسلسلات التركية التاريخية التي تعرض في الوقت الحالي، وعن موعد عرض مسلسل الب ارسلاتن، فمازال الغموض يسيطر على المشهد.

ويشبه عدد من نشطاء التواصل الإجتماعي مسلسل «الب ارسلان»، بمسلسل المؤسس عثمان، حيث يعتبروه نفس الفكرة والأحداث، مع تغير الشخصيات والسيناريو والفترة الزمنية، بينما يقول البعض الأخر ان مسلسل «الب ارسلان»، هو العمل الدرامي الأقوى على الساحة الدرامية، خلال الفترة الحالية، حيث تخطى مسلسل المؤسس عثمان في احداثه.

يعود مسلسل الب ارسلان مرة اخرى بعد فترة توقف، بسبب الاجازة التي يعطيها منتجي الاعمال الدرامية، لطاقم العمل، والتي تتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث من المقرر عرض مسلسل ألب أرسلان، يوم 17 يناير الجاري، فيما اعلن اكثر من ممثل مشارك في المسلسل، عن عودته للتصوير مرة أخرى، ويتصدر مسلسل ألب أرسلان، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه نجوم العمل.

ألب أرسلان يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة

تصدر مسلسل ألب أرسلان الجزء الثاني، مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى منه، حيث أصبح ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الأسبوع الجاري، لاسيما وان هناك شريحة كبيرة من محبي المسلسلات التاريخية، اصبحوا يتابعون مسلسل «ألب أرسلان»، عن كسب، خاصة بعدما قدم في الجزء الأول ملحمة فنية مميزة أبهرت الجميع.

فيما يتنافس مسلسل ألب أرسلان الجزء الثاني، مع مجموعة من المسلسلات التركية التاريخية، التي اكتسبت شهرة خلال فترة عرضها، ومنها على سبيل المثال مسلسلي «المؤسس عثمان»، و«بربروس»، اللذان يتمتعان بشهرة كبيرة، خاصة في ظل الاداء المميز الذي يقدمه صناع تلك الأعمال التاريخية التركية، ناهيك عن ان من يقودهم هم أشهر نجميين على الساحة الفنية التركية، وهم بوراك اوزجيفيت، وأنجين ألتان.

كما ان هناك إشادة كبيرة بين محبي ومتابعي المسلسلات التاريخية التركية، بمسلسل الب أرسلان الجزء الثاني، حيث يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وذلك يرجع الى الأحداث النارية التي يتخللها الجزء الثاني، والتي جعلت شريحه كبيرة تنجذب الى المسلسل وتتابع حلقاته، ناهيك عن ان البعض لم يشاهد الجزء الأول من مسلسل ألب ارسلان، وبدأ يبحث عن حلقاته عبر الشبكة العنكبوتية.