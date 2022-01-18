تراند اليوم : بث مباشر غينيا وزيمبابوي .. بث مباشر مباراة غينيا وزيمبابوي مشاهدة مباراة غينيا اليوم مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا ضد زيمبابوي zimbabwe vs guinea في منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس الامم اليوم الثلاثاء ، يستعد الليله المنتخب الغيني الذي قدم اداء جيد في اول مبارتان له في المجموعه والاقتراب للتاهل لدور التالي لمواجهه المنتخب الذي خرج من المنافسه علي التاهل منتخب زيمبابوي مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تقام الليله مباراه غينيا و زيمبابوي علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو وذلك في اسهل مباريات الجوله الاخيره من دور المجموعات ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والسابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة غينيا وزيمبابوي

المنتخب الغيني يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك في ختام مواجهات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم ، المنتخب الغيني منذ بدايه دور المجموعات وهو قدم اداء جيد وهو قطع شوط كبير في الوصول الي الدور التالي من الكان وذلك بعد ان تعادل في قمه مباريات المجموعه الثانيه مع منتخب السنغال الجمعه الماضي وذلك بدون اهداف ، ويتصدر المنتخب الغيني حاليا المجموعه الثانيه برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في مباراه واحده وتعادل ايضا في مباراه وهو الليله سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في ختام مشوراه في دور المجموعات.

مباراة زيمبابوي وغينيا يلا شوت

فيما منتخب زيمبابوي فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخب زيمبابوي قبل مواجهه الليله كان قد خرج من المنافسه علي مركز من المراكز الموهله للدور القادم وذلك عقب الخسار ه علي يد منتخب مالاوي الجمعه الماضيه بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، وفي المجموعه الثانيه يحتل منتخب زيمبابوي المركز الاخير في المجموعه بدون نقاط وهو سوه يبحث الليله عن تفديم اداء جيد في مباراته الاخيره في المجموعه وعدم الخساره.