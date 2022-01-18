تراند اليوم : الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك مباشر HD بث مباشر الزمالك وفاركو يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر ماتش الزمالك بث مباشر

الزمالك مباشر ماتش الزمالك مباشر بث مباشر الزمالك وفاركو مباراة الزمالك اليوم مباشر ماتش الزمالك بث مباشر ويحاول نادي الزمالك أن يخرج بإنتصار ثمين في مشواره علي حساب نادي فاركو، وذلك من أجل الخروج بثلاث نقاط ثمينة في مشواره بهذه البطولة التي يغيب عنها اللاعبين الدوليين في منتخبات بلادهم، فهل ينجح الفريق الأبيض في تحقيق الإنتصار علي الخصم الذي يبدو سهل، أم سيكون هناك نتيجة سلبية كما حدث في اللقاء الأول ضد نادي إنبي، والذي فشل الفريق في التعامل معه.

نادي الزمالك في المواجهة الأولي ضد نادي إنبي تعادل مع الخصم البترولي بشكل سلبي بدون أهداف، وذلك بعد أن أضاع كلا الفريقين ركلتي جزاء، حيث أضاع ركلة نادي الزمالك اللاعب يوسف أوباما الذي أضاعها ولم يكمل علي الكرة رغم خطورتها، وهو ما أغضب جماهير وعشاق الزمالك من اللاعب.

من جانبه آخر نادي فاركو فشل ضد نادي سيراميكا كليوباترا، وذلك بعد الخسارة من المنافس بأربعة أهداف مقابل هدفين، وبالتالي يحاول تعديل أموره في هذه المواجهة وأن يكون لديه إنتصار أو علي الأقل الخروج بنقطة ثمينة في مشواره بهذه البطولة، فهل ينجح بالتفق علي حساب الخصم أم سيكون هناك صعوبة كبيرة لذلك.

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد فاركو

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد فاركو مساء اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يلعب الزمالك بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي محمد عواد ، وفي خط الدفاع محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - محمد حسام ، وفي خط الوسط عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أشرف - يوسف إبراهيم - رزاق سيسيه ، وفي خط الهجوم محمد أوناجم.

تشكيلة فاركو المتوقعة ضد الزمالك

تشكيلة فاركو المتوقعة ضد الزمالك ضمن الجولة الثانية من كاس الرابطه من المتوقع ان يدخل الفريق بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي محمود السيد ، وفي خط الدفاع رامي صبري - عبد الله بكرى _ أحمد مودي ، وفي خط الوسط محمود حمادة _ محمود جهاد _ دي ماريا _ أحمد الصغيري ، وفي خط الهجوم رزقي حمرون _ وليد علي _ أحمد شريف.