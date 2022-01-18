تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر الزمالك وفاركو HD بث مباشر مباراة الزمالك وفاركو مشاهدة ماتش الزمالك اليوم مباشر

بث مباشر الزمالك بث مباشر الزمالك وفاركو بث مباشر مباراة الزمالك وفاركو مشاهدة ماتش الزمالك اليوم مباشر pharco vs al zamalek في كاس الرابطه المصريه اليوم الثلاثاء ، من اجل تعوض التعادل الذي بدا بها مشوراه في البطوله وتحسين مركزه يستعد اليوم فريق الزمالك المرشح لهذه النسخه من كاس الرابطه لمواجهه الفريق الذي خسر مباراته الاولي فريق فاركو اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لكاس الرابطه المصريه في النسخه الاولي ، وسوف يستقبل اليوم فاركو خصمه الزمالك علي ارضيه ملعب الإسكندرية وذلك في بدايه مواجهات المجموعه الثانيه في الجوله الثانيه ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 18 يناير مباراه الزمالك و فاركو في تمام الساعه الثانيه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الزمالك وفاركو

الزمالك بدخل مواجهه اليوم خارج ارضه وذلك ضمن مواجهات الجوله الثانيه من دور المجموعات للنسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، فريق الزمالك كان قد بدا مشوراه في البطوله علي ارضه وذلك عندما التقي مع فريق انبي الجمعه الماضيه في الجوله الاولي وتعادل الزمالك في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف ، فريق الزمالك سوف يخوض مباراته الثانيه في المجموعه وهو يحتل الخامس وهو اليوم سوف يبحث عن تحقيق اول انتصار له في المجموعه والعوده الي المنافسه علي التاهل من هذه المجموعه.

مباراة فاركو والزمالك يلا شوت

فيما فريق فاركو فهو صاحب الارض في لقاء اليوم وذلك لحساب لقاءات المجموعه الثانيه في الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الرابطه المصريه ، فريق فاركو قبل ان يستقبل الزمالك في ثاني مبارياته في البطوله كان قد خسر اول مباراه له خارج ارضه وذلك علي يد فريق سيراميكا وذلك بنتيجه اربع اهداف لهدفين ، ويحتل فاركو قبل مواجهه الزمالك المركز الاخير في المجموعه وهو ايضا اليوم سوف يسعي لتحقيق نتيجه جيده امام الزمالك وعدم الخساره من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل.