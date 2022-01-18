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تراند اليوم : عساف يحيي حفله الثاني في السعودية

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الخليج 365/

يستعد النجم الفلسطيني محمد عساف لقاءه بالجمهور السعودي في حفل ضخم من المقرر إقامته في الخامس والعشرين من أبريل الجاري في واجهة جدة البحرية.

وكان عساف قد شارك مسبقاً في فعاليات المهرجان السعودي العربي "عبيّة" في منتجع الفيصلية في العاصمة الرياض في إطار استقبال المملكة العربية للعديد من الفنانين العرب لإحياء حفلاتهم

و شارك عساف في حفل ناجح بالإمارات العربية المتحدة، بحضور كبير، حرص على تقديم الشكر والتقدير له، ولكل القائمين على الحفل؛ وذلك عقب نجاحه في حفله بالكويت يوم الثامن والعشرين من مارس الماضي.

كما يستعد عساف لتجديد التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر؛ لإطلاق أغنيته الجديدة في عيد الفطر المبارك، على أن تحمل عنوان "بصراحة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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