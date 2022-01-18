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تراند اليوم : تعرف على موعد طرح اغنية "بصراحة" لمحمد عساف

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الخليج 365/

يستعد النجم الفلسطيني محمد عساف لطرح أغنية جديدة بعنوان “بصراحة” بالتزامن مع فترة عيد الفطر المقبل.

الأغنية عراقية وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي أجمع.

وكان محمد عساف قد التقى جمهوره بحفلتين فنيتين، الأولى في الكويت يوم الخميس 28 آذار/مارس المنصرم، والثاني في الامارات يوم الجمعة 29 الشهر عينه، وهو يستعد لاحياء حفل فني في وتحديدًا في جدة بتاريخ 25 نيسان/أبريل الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف يعيش حتى يومنا هذا نجاح أغنية “مكانك خالي” التي حققت ما يقارب 90 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير وتحافظ على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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