تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. الاهلي والاسماعيلي مباشر ماتش الاهلي مباشر ماتش الاهلي والاسماعيلي بث مباشر ماتش الأهلي والاسماعيلي مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاسماعيلي ismaily sc vs al ahly في قمه مباريات النسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب مواجهه قويه ومنتظره سوف تجمع فريق الاهلي الذي يخوض هذه البطوله بمجموعه من الناشئين والذي تعادل في الجوله الاولي مع خصمه اليوم الاسماعيلي الذي حقق الانتصار في مباراته الاولي اليوم الموافق 17 يناير وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لكاس الرابطه المصريه في النسخه الاولي ، وسوف تبدا اليوم مباراه الاهلي والاسماعيلي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه والنصف بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الأهلي والإسماعيلي

الاهلي يد خل مواجهه اليوم خارج ارضه وذلك في ثاني مواجهات الاهلي في النسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، الاهلي كان دخل هذه البطوله بمجموعه من ناشئين الفريق وفي مباراته الاولي كان قد تعادل الاهلي مع فريق الجونه الخميس الماضي وذلك بدون اهداف ولكن الاهلي قد استفاد من هذه التجربه وهو ايضا سوف يخوض مباراه الاسماعيلي بمجموعه اكبر من الناشئين وهو سوف يبحث عن ايضا عن تحسن الاداء عن مباراه الجونه وتحقيق اول انتصار له في المجموعه الثانيه.

مباراة الإسماعيلي والأهلي يلا شوت

فيما فريق الاسماعيلي فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الرابطه المصريه ، فريق الاسماعيلي كان قد بد مشوراه في البطوله بانتصار مهم له في هذا الموسم وحقق هذا الانتصار خارج ارضه علي فريق سموحه الاربعاء الماضي ايضا وقد حقق الاسماعيلي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدف وحيد مقابل لاشئ ، الاسماعيلي بعد ان حقق الانتصار في مباراته الاولي اليوم هو الاخر سوف يريد تحقيق نتيجه جيده امام الاهلي من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل من المجموعه.