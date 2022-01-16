تراند اليوم : مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، استطاع ريال مدريد أن يعبر عقبة برشلونة في الدور نصف النهائي من البطولة وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين بعدما امتدت المباراة للوفت الإضافي، كلاسيكو برشلونة وريال مدريد اتسم بالندية والإثارة وكان أي فريق قريب جدا من بلوغ النهائي قبل أن يرجح فالفيردي كفة النادي الملكي بالانتصار في المواجهة وبلوغ النهائي.

ريال مدريد سيبحث في مواجهة اليوم عن الانتصار واعتلاء منصات التتويج من جديد بعدما حصد لقب العالم الماضي على حساب برشلونة غريمه التقليدي، ريال مدريد سيعاني من غياب النجم كارباخال بسبب إصابته بفيروس كورونا وعلى الرغم من تعافيه من الإصابة ألا أنه لن يكون في لقاء اليوم وسيخوض ريال مدريد اللقاء بالقوة الضاربة من أجل الخروج من المواجهة بلقب السوبر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو - فيرلان مندي

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

تنتظر جماهير الملكي مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني, وتأتي المباراة في تمام الساعة 08:30 مساءاً بتوقيت القاهرة, 09:30 مساءاً بتوقيت السعودية, 06:30 مساءاً بتوقيت غرينتش, وسوف نقدم لكم بث حي للمباراة عبر موقعنا بالإضافة إلى قناة ssc sport HD5.

وفي الجانب الأخر يتطلع أتلتيك بلباو إلى تقديم عرض قوي أمام ريال مدريد والخروج من اللقاء بالققب،فريق أتلتيك بلباو قدم لقاء ناري أمام أتلتيكو مدريد وقلب الطاولة على حامل لقب الليجا وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

أتلتيك بلباو سيخوض لقاء اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم ولن يترك المساحات في الدفاع امام لاعبي ريال مدريد من أجل الخروج من اللقاء بالانتصار، الجهاز الفني لأتلتيك بلباو أكد أن فريقه يخوض لقاء اليوم بمعنويات عالية للغاية بعد الفوز الأخير، وسيلعب الفرق في لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وقلب الطاولة على النادي الملكي والعودة لإسبانيا باللقب.

تشكيل أتلتيك بلباو المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: ميكيل بالينزياجا - يراي ألفاريز - إينيجو مارتينيز - أوسكار دي ماركوس

خط الوسط: إيكر مونياين - دانييل جارسيا كارييو - أويير زاراجا - أليكس بيرنجوير

خط الهجوم: إينياكي ويليامز - أويهان سانسيت

أسعار نهائي كأس السوبر

حددت اللجنة المنظمة لكأس السوبر أسعار نهائي كأس السوبر وستكون الدرجة الموحدة خلف المرمى بـ39 ريال والموحدة على الواجهين بـ79 ريال، أما الدرجة الممتازة ستكون بـ300 ريال والفصية بـ1500 ريال أما الذهبية ستكون بـ 2500 ريال.

تعد مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بلباو الأولى بين الفريقين في تاريخ كأس السوبر الإسباني، حيث لم يسبق وأن التقيا الفريقان معا في النظام القديم للبطولة، قبل أن يتم تحديثه في العام الماضي، ليكون مكون من نصف النهائي والنهائي، وشهدت قرعة العام الماضي أول مواجهة بينهما، وتمكن بلباو من الفوز على ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر 2020، بعد أن فاز بهدفين سجلهما راؤول جارسيا مقابل هدف وحيد للملكي كان قد أحرزه بنزيما.

دائما ما تشهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ندية وإثارة بين لاعبي الفريق وتشير لغة الأرقام إلى أن ريال مدريد تقابل مع أتلتيك بلباو في 204 لقاء ماضي حقق ريال مدريد الفوز في 105 لقاء وتعادل في 36 لقاء، وفاز أتلتيك بلباو في 62 لقاء، وأحرز ريال مدريد 388 هدفا في شباك أتلتيك بلباو بينما أحرز أتلتيك بلباو 268 هدفا في شباك ريال مدريد .