تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد HD مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر البث المباشر لمباراة ريال مدريد

مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ريال مدريد مباشر البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو real madrid vs athletic club يشهد ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياضية المباراة الحاسمة والنهائية في كأس السوبر الإسباني التي تجمع بين فريقي ريال مدريد واتلتيك بلباو ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات السعودية الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة بصوت المعلقين اشرف محمود و فهد العتيبي.

كان ريال مدريد قد تأهل إلى كأس السوبر بعدما حل في المركز الثاني في الدوري الاسباني الدرجة الأولى الموسم الماضي وبذلك خاض مباراة دور النصف نهائي في كأس السوبر أمام فريق برشلونة وكعادة كلاسيكو الأرض كانت المباراة درامية الا ان فريق ريال مدريد تمكن من حسمها لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية ليلعب في مباراة الليلة على أمل الوصول إلى عرش الكرة الاسبانية والتتويج بكأس السوبر الذي يمتلك الفريق العديد منها في دولاب بطولاته.

أما فريق اتليتك بلباو فقد حل في المركز الثاني ايضا الموسم الماضي ولكن في كأس ملك اسبانيا بعد ان انهزم من فريق برشلونة في المباراة النهائية برباعية ثقيلة افقدته التتويج بكأس ملك اسبانيا الموسم الماضي إلا أنه تمكن من الوصول الي كأس السوبر حيث التقى مع فريق اتليتكو مدريد المتوج بدرع الدوري الاسباني الدرجة الأولى الموسم الماضي وتمكن من تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد ليواجه الفريق الملكي في مباراة الليلة في مباراة مصيرية على عرش الكرة الأسبانية.