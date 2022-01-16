تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو ريال مدريد واتلتيك بلباو مباشر

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ووصل الفريق الملكي إلى النهائي بعد تخطي عقبة برشلونة بثلاثة أهداف لاثنين، فيما تفوق بلباو على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي الرياضية السعودية SSC5 HD بتعليق فهد العتيبي و SSC6 HD بتعليق أشرف محمود.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميلياتو، نانشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: رودريغو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.