تراند اليوم : بث مباشر الريال .. مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر ريال مدريد يلا شوت بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو

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مع توافر بث لبطولات مثل الدوري الانجليزي الممتاز ودوري الدرجة الاولي الايطالي او الدوري الفرنسي الممتاز وغيرها من البطولات الاوروبية يجعل قناة بي ان سبورت 3 من اهم القنوات الرياضية هذا بالاضافة الي الاخبار الرياضية التي تقدمها قناة بي ان سبورت من خلال نخبة من افضل الاعلاميين الرياضيين مثل هشام الخلصي وايمن جادة وحاتم الطرابلسي والتي تمكنك من متابعة ومعرفة جميع الاخبار الخاصة بالرياضات بشكل عام ليس كرة القدم فقط بل وايضاً كرة السلة وكرة اليد والتنس.

لضبط تردد قناة بي ان سبورت 3 علي القمر الصناعي نايل سات beIN Sports 3

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معامل ترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

لضبط تردد قناة بي ان سبورت 3 علي القمر الصناعي سهيل سات beIN Sports 3

التردد: 11547

الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

ممن المميز بشأن قناة بي ان سبورت 3 هي بثها للمباريات الكبري ليس لكرة القدم فقط بين لعدة رياضات اخري وهذا يجعلها تتقدم عن باقي القنوات الرياضية الاخري فمنذ ان تم اطلاق مجموعة قنوات بي ان سبورت تحت اسم الجزيرة الرياضية فهي تهتم بضم حقوق البث لجميع المباريات من جميع البطولات الرياضية فبالاضافة الي بطولات كرة القدم التي تبثها بي ان سبورت 3 مثل الدوري الاسباني والايطالي والالماني ودوري ابطال اوروبا وحتي كأس العالم فانها تقدم مباريات للتنس مثل بطولة ويمبلدون للتنس وكأس الماسترز للتنس و دورة رولان غاروس الدولية ومباريات كرة اليد مثل الدوري الفرنسي ودوري ابطال اوروبا لكرة اليد وكأس العالم للاندية لكرة اليد وبهذا نجحت بي ان سبورت 3 في امتلاك حقوق البث لعديد من البطولات الرياضية العربية والاوروبية والعالمية وهذا ما يريده جميع المشجعين الرياضيين.

لهذا نقدم لكم الترددات الجديدة لقناة بي ان سبورت 3 المشفرة علي النايل سات وسهيل سات لتتمكن من متابعة beIN Sports 3 فقط ما عليك هو ضبط تردد جهازك لاستقبال القناة والاستمتاع بمتابعة البطولات للرياضات المختلفة من جميع انحاء العالم بأعلي جودة مع افضل تجربة للمشاهدة مع نخبة من افضل المعلقين الرياضيين في العالم العربي.