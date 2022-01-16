تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو مباشر HD

مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو ويتمني الفريق الملكي أن يحصد لقب بطولة سيكون له العديد من الآثار الإيجابية في الفترة المقبلة، وذلك من رفع معنويات الفريق بصورة كبير للإستمرار بتحقيق الألقاب، وأيضا بالمكاسب المادية التي ستكون من هذه المواجهة ، ويفكر رجال أنشيلوتي في لقاء بلباو بأنه الأهم في هذه المرحلة من أجل تحقيق الإنتصار والخروج بكأس السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية، فهل ينجح الريال في التفوق وتحقيق العلامة الكاملة أم لا.

يذكر أن الريال قد نجح بالفوز في المواجهة الماضية علي حساب الخصم العنيد برشلونة، وذلك بصعوبة شديدة في مواجهة إمتدت فيها اللقاء إلي الأشواط الإضافية من اللقاء، حيث نجح بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل الأهداف كلا من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفالفيردي هدف الإنتصار.

بلباو من جانب آخر نجح بالتأهل بعد أن نجح في الفوز علي حساب نادي أتلتيكو مدريد، وذلك في لقاء النصف النهائي، بعد أن إنتصر علي حسابه بهدفين مقابل هدف في لقاء كان صعب للغاية، ويحاول أن يقوم بالفوز علي حساب الريال من أجل تحقيق البطولة.