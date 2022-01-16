تراند اليوم : بث مباشر تونس .. تونس موريتانيا مباشر مباراة تونس وموريتانيا مباشر tunisie vs mauritanie live تونس وموريتانيا مباشر مباراة تونس مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ضد موريتانيا tunisia vs mauritania في كاس الامم الافريقيه اليوم الاحد ، بعد ان خسر مباراته الاولي في البطوله بفضيحه تحكيميه من الحكم الزامبي جاني سيكازوي يستعد الليله المنتخب التونسي لخوض مباراته الثانيه في البطوله وهو يريد تحقيق انتصار مهم له في مشوراه في هذه النسخه لمواجهه منتخب موريتانيا مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تلعب مباراه تونس و موريتانيا الليله علي ارضيه ملعب ليمبي ستاديوم ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 16 يناير مباراه تونس و موريتانيا في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه من خلال يلا شوت الجديد.

يلا شوت مباراة تونس وموريتانيا

المنتخب التونسي يدخل علي الاطرف الاول في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب التونسي كان قد خوض مباراته الاولي في الكان مع منتخب مالي الاربعاء الماضي في بدايه مشوراه وهو بفعل فضيحه تحكيميه من الحكم الزامبي جاني سيكازوي قد خسر المنتخب التونسي هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ بعد ان انتهت المباراه قبل انتهت الوقت الاصلي ، المنتخب التونسي الليله وفي مباراته الثانيه في المجموعه وسوف يسعي لتعديل مركزه في المجموعه والبقاء في المنافسه علي صدرا المجموعه.

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علي الجانب الاخر منتخب موريتانيا فهو الطرف الثاني في هذه المواجهه وذلك ضمن مواجهات المجموعه الاخيره في الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخب موريتانيا قبل ان يلتقي مع خصمه التونسي في ثاني مبارياته في المجموعه كان قد بدا مشوراه في البطوله في المشاركه الثانيه له بالخساره علي يد منتخب غامبيا الاربعاء الماضي وقد خسر منتخب موريتانيا هذه المباراه بهدف وحيد دون رد ، منتخب موريتانيا هو الاخر الليله سوف يريد تحقيق نتيجه جيده في مباراته الثانيه في البطوله من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل.