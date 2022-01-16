تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر مباراة ليفربول HD بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد برينتفورد liverpool vs brentford في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاحد ، بهدف تحقيق الانتصار في هذه المباراه واستغلال مواجهه السيتي وتشيلسي من اجل البقاء في المنافسه علي لقب الدوري يستعد الليله فريق ليفربول لاستقبال علي ارضه فريق برينتفورد مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثانس والعشرين ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ليفربول وبرينتفورد الليله علي ارضيه ملعب آنفيلد معقل ليفربول والذي سوف يستقبل عليه خصمه برينتفورد في مواجهه يريد من خلاله كل فريق تحقيق انتصار مهم في مشوراه في الدوري و لتعزيز مركزه في الجدول ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه الرابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ليفربول وبرينتفورد

ليفربول هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات النصف الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، ليفربول يدخل مواجهه اليوم وهو يفقد محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي و ساديو ماني اهم الاعبين الفريق خلال السنوات الماضيه بسبب الالتحاق كل لاعب بمنتخب مصر والسنغال في كاس الامم الافريقه وهو كان الفريق قد تعادل في اخر مباراه لعبها والتي كانت مع ارسنال في ذهاب الدور نصف النهائي من كاس الرابطه الانجليزيه وانتهت هذه المباراه بتعادل السلبي ، ويحتل ليفربول حاليا في الدوري الانجليزي المركز الثالث برصيد 42 نقطه وذلك بعد خاض 20 مباراه وحقق من خلالهم الانتصار في 12 مباراه وخسر مبارتان قبل مواجهه اليوم.

مباراة برينتفورد وليفربول يلا شوت

فيما فريق برينتفورد فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثاني والعشرين من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، برينتفورد قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم وذلك برصيد 23 نقطه جمعهم برينتفورد بعد ان خاض هو الاخر 20 مباراه في هذا الموسم ومن خلالهم كان فريق برينتفورد قد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر برينتفورد 9 مباريات قبل مباراته مع ليفربول ، واخر مباراه لعبها برينتفورد في الدوري كانت مع فريق ساوثهامبتون الثلاثاء الماضي وخسر برينتفورد هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف.