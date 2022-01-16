تراند اليوم : يثير تفاعلا .. تعليق مدعي النبوة اللبناني نشأت مجد النور على المصريين

بعد السخرية والشائم ما زال التفاعل على ادعاء اللبناني، نشأت مجد النور، للنبوة، يثير تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي، ووسط انتقادات وسخرية تلقاها من مصريين، تدال نشطاء مقطع فيديو رد فيه على مهاجميه ومثيرا تفاعلا أكبر بذلك.

وقال مجد النور في مقطع فيديو متداول مع المتنبئة الفلكية، كارمن شماس: "120 مليون مصري ما فيهم مستنير؟ هؤلاء المصاروة الي طلعوا سبوني مبارح هم ذاتهم أنتم الي حاربتم موسى وحاربتم يوسف وغيره.."

وردا على شخص ما يدعى جو، قال مجد النور: "البيضة حبيبي الي تمسخرت عليها حضرتك يا فيلسوف عصرك، في 30 مليون مشعوذ مصري، روح أساله دخلك البيضة لشو بتستعملوها بخبرك، الطفل عنا بيعرف البيضة لشو بستعملوها، أهم أداة للشيطان.."

وبرز مدعي النبوة اللبناني بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس على صفحتها المعرفة بموقع فيسبوك قالت فيه: "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب.."

وأضافت شماس في مقطع الفيديو ذاته: "لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام.."