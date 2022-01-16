تراند اليوم : ازدياد قياسي للاحتباس الحراري العام الماضي

وكالات / مشرق نيوز

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن تركيزات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو والتي تتسبب بالتغيرات المناخية، سجلت رقماً قياسياً جديداً خلال العام 2012.

وقال الامين العام للمنظمة مايكل جارود في مؤتمر صحفي عقدة بجنيف، إن تركيزات كل الغازات المسببة للاحتباس الحراري سجلت معدلات قياسية مرة اخرى، وأضاف أن هذا الاتجاه المتسارع يذكي التغير المناخي ويجعل من الصعب الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الارض عند درجتين مئويتين وهو الهدف الذي اتفق عليه في قمة كوبنهاجن عام 2009.

وأوضح أن العام 2012 أسوأ من الأعوام التي سبقته، مشيراً إلى أن كل عام يمر يجعل التعامل مع الوضع اصعب ويجعل البقاء تحت هذا المتوسط العالمي الرمزي وهو درجتين مئويتين ينطوي على تحد اكبر.

وقال برنامج الامم المتحدة للبيئة أول أمس الثلاثاء، إنه من المنتظر أن تزيد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في 2020 بمقدار يتراوح بين ثمانية الى 12 مليار طن عن المستوى اللازم لابقاء الاحتباس الحراري العالمي اقل من درجتين.

وذكر جارود انه اذا واصل العالم مسار “نشاطه المعتاد” فسيصل على الارجح الى حاجز الدرجتين في منتصف القرن مشيراً الى أن ذلك سيؤثر على دورة المياه ومناسيب البحار والمظاهر المتطرفة للطقس.

ويلتقي مندوبون من اكثر من 190 دولة في وارسو الاسبوع المقبل لحضور مؤتمر للأمم المتحدة للعمل على خفض الانبعاثات بموجب اتفاقية جديدة للتغير المناخي ستوقع بحلول 2015 لكنها لن تصبح سارية المفعول الا في 2020.

وذكرت نشرة المنظمة العالمية للارصاد الجوية ان حجم ثاني اكسيد الكربون وهو المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري الناجم عن الانشطة البشرية زاد بصورة اسرع في 2012 عن السنوات العشر السابقة ليصل الى 393.1 جزء لكل مليون او 41% فوق مستواه قبل النشاط الصناعي.