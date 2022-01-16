تراند اليوم : تونسية تستعيد بصرها بوقفة عرفة

وكالات / مشرق نيوز

ذكرت قناة الجزيرة القطرية، إن مواطنة تونسية استعادت بصرها أثناء وقفتها بجبل عرفات خلال تأديتها لمنسك الحج لهذا العام.

ونقلت القناة عن الحاجة السبعينية "نفسية القرمازي"، التي فقدت بصرها بفعل تعرضها لجلطة في الدماغ، قولها" أكرمني الله بإعادة بصري، فالحمد لله والشكر له على نعمته التي وهبني إياها في أطهر البقاع، وأقدس أيام السنة" في إشارة منها ليوم عرفة.

وكانت الحاجة نفيسة تعاني من ضعف شديد في رؤيتها ويصعب عليها مشاهدة الأشياء من حولها، قبل أن تستعيد بصرها في موسم الحج.

فيما ذكر مسؤولو الخدمة الميدانية التابعة لمؤسسة حجاج الدول العربية إن "الاتصالات الهاتفية لم تتوقف على البعثة التونسية، الكل يتصل من يعرفها ومن لا يعرفها، ويتحدث عما حصل من معجزة الدعاء للسيدة نفيسة، وأصبحت هي حديث مجالس حجاج البعثة، وتوافد الكثيرون لتهنئتها".

ويضيف أحد العاملين بالخدمة أن الحاجة نفيسة كانت "تلهج كثيراً بالدعاء لله عز وجل في صعيد عرفة، بعد أن كتب الله لها الحج هذا العام، بأن يرد لها بصرها، مبتهلةً إلى ربها بقلب خاشع فاستجاب الله لدعائها، حيث فاجأت من حولها بالسير لوحدها بعد أن كانت لا تسير إلا بمعاونة أحد أبناءها".

الحاجة السبعينية وهي أم لثلاثة أبناء، وأدت مناسك حج بيت الله الحرام لأول مرة في حياتها، كانت تقول لمن حولها "قدمت لهذا المكان الطاهر، متيقنة أن ربي سيحقق لي أمنيتي بإعادة بصري، منذ أن وطأت قدماي أرض الحجاز".

"فقدان البصر" ورؤية ما حولها لم يكن هاجس "نفيسة القرمازي" الوحيد، فقد كانت تتمنى إمتاع نظرها برؤية المشاعر المقدسة "منى وعرفات ومزدلفة"، والارتواء من رؤية بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، التي كانت أعظم أمنياتها في هذه الحياة، وفق توصيفها.

وأضافت"يارب أنا جيتك عمية إن شاء الله ترجع لي بصر عيناي" ، واستعانت الحاجة نفيسة بالاتكاء على أحد أبناءها حيث كان يعينها عن رفع يديها ومساعدتها أثناء الطواف.

الجزيرة نت