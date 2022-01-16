تراند اليوم : تابع.. تفاهة الفنان السعودي محمد عبده

باريس- الخليج 365:

قال الفنان السعودي محمد عبده إن زوجته الفرنسية رفضت أن تعطي ابنهما إسما يبدأ بحرف الهاء ليكتمل اسم ابنته الأولى من الحروف الأولى من أسماء بقية إخوتها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن فنان العرب قوله إنه رتب الحروف الأولى من أسماء أبنائه وبناته الثمانية، لتشكل اسم ابنته الكبرى "نورة عبده" لكن زوجته ورطته.

وأوضح عبده، أن المولود الذي يأتي بعد "نورة" مباشرة عليه أن يبدأ بحرف الواو ذكرا كان أم أنثى، فجاءت "ود"، تلتها بحرف الراء "ريم"، ثم جاء دور حرف الهاء ورزق بـ"هيفاء"، وهكذا كانت الحروف الأربعة المكونة لاسم "نورة".

وأضاف "جاء أول المواليد الذكور "عبدالرحمن"، وثانيهم "بدر" وكان الحرف الثالث (الدال) من نصيب "دلال" حيث لم يتبق إلا حرف (الهاء) الذي كان جاهزا لثامن مواليده والمكمل لاسم (عبده).

إلا أن والدة الطفلة، الفرنسية من أصل جزائري، أصرت على تسميته "خالد" ليشذ عن الخريطة بعد أن كان سيكمل تشكيل اسم أخته الكبرى "نورة عبده".