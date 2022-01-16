تراند اليوم : هزة أرضية خامسة تضرب طبريا .. هل اقترب موعد الهزة الكبرى

القدس المحتلة / مشرق نيوز

ضربت هزة أرضية خفيفة جديدة صباح الثلاثاء بحرية طبريا بقوة 3.3 درجة، وتعد هذه المرة الخامسة خلال أسبوع.

بقوة 3.3 على مقياس ريختر.

وقالت الاذاعة العبرية إن سكان مناطق طبرية والناصرة وهضبة الجولان والمناطق المحيطة بها شعروا بالهزة الأرضية مشيرة الى أنها الهزة الخامسة التي تضرب شمال فلسطين خلال أسبوع واحد، الأمر الذي أثار مخاوف الإسرائيليين من أن تكون مقدمة للهزة المدمرة بزعمهم.

وأعلن مختصون إسرائيليون في هذا المجال أن لا رابط بين الهزات المتكررة واقتراب الهزة الكبيرة فيما ذهب بعضهم إلى حد التخويف من أن الهزة المدمرة مسألة وقت ليس أكثر .