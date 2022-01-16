تراند اليوم : شركة طيران تمنع راكباً من الصعود لأنه سمين

باريس- الخليج 365:

أكدت عائلة فرنسية أنها منعت في مطار شيكاجو من الصعود للعودة إلى ديارها على متن طائرة لشركة الطيران "بريتيش إيروايز".

واعتبرت الشركة أن ابن العائلة، التي قصدت الولايات المتحدة لكي يخضع ابنها للعلاج، جد سمين ليركب الطائرة.

ويزن كيفين شوني، البالغ من العمر 22 عاما، 230 كيلوغراما إثر خلل هورموني أتى ليعالجه لسنة ونصف السنة في عيادة "مايو كلينيك" في شيكاجو.

وكانت والدته على وشك البكاء عند عرض مشكلة ابنها على إحدى القنوات الأميركية المحلية.

وقالت كريستينا شوني "تركتنا بريتش إيروايز في المطار .... وهي قد جلبت ابننا في الدرجة الاقتصادية من دون أن نواجه أي مشكلة، فلم لم تجد وسيلة لتعيده بالطريقة عينها؟".

ونقلت القناة عن أحد الناطقين باسم شركة الخطوط الجوية البريطانية قوله "يتعذر علينا للأسف استقبال هذا الزبون من دون مواجهة أي مشكلة ... ونعمل جاهدا حاليا لإيجاد حل لهذا الوضع".

وكيفين شوني هو بحاجة دائمة إلى أوكسيجين وعناية طبية وهو يتنقل بواسطة كرسي مدولب.

وقد أمضت عائلته أسبوعا في أحد فنادق مطار شيكاجو، بانتظار حل المشكلة، لكنها قررت في نهاية المطاف أن تذهب إلى نيويورك بالقطار وتعود إلى فرنسا على متن سفينة "كوين ماري" المتجهة إلى بريطانيا.