تراند اليوم : 100 ألف دولار غرامة على صينية لإنجابها أولاد غير جميلين لزوجها

بكين- الخليج 365:

طلق رجل صيني زوجته وقدم ضدها شكوى قضائية أمام محكمة بسبب إنجابها أطفالا قبيحين.

وقال موقع "هفينجتون بوست" إن تفاصيل القصة، التي حدثت في شمال الصين، بدأت عندما شك جان فينج، في أبوته لإحدي بناته لشدة دمامتها مستبعدا أن تكون كذلك استنادا إلى ملامحه وملامح أمها. وقد دفع الشك، الرجل إلى إجراء فحص على الحمض النووي للطفلة.

أثبت الفحص أن الطفلة ابنته بالفعل. عندها، أخبرته زوجته بالحقيقة التي تقف وراء المفاجأة. وأكدت الزوجة أنها كانت قبيحة جدا قبل أن تجري عمليات تجميلية في كوريا الجنوبية بتكلفة بلغت 100 ألف دولار أميركي لتبدو على ما هي عليه.

عندها، قرر الرجل مقاضاة زوجته السابقة بتهمة الغش حيث أنها لم تطلعه على حقيقتها قبل العمليات، وهي الحقيقة التي تجلت من خلال ملامح الأولاد الذين فضحوتا سر أمهم.

وقد حكمت المحكمة لصالح الزوج وقضت على طليقته بغرامة وصلت إلى 120 ألف دولار أميركي.