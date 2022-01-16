تراند اليوم : السعودية تنوي الحصول على أسلحة نووية

وكالات / مشرق نيوز

تموِّل المملكة العربية السعودية البرنامج النووي لباكستان، وتعتقد أنها يمكن أن تحصل منه على قنبلة نووية عندما تدعو الحاجة، كما نقلت قناة "بي بي سي" عن المستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما في شؤون مكافحة انتشار الأسلحة النووية كيري سيمور.

من جهته عبَّر موظف سابق في المخابرات الباكستانية عن رأيه بأن لدى السلطات الباكستانية مخزون من بعض كميات الأسلحة الكيماوية، والتي خلال تطور محدد للأوضاع يمكن أن تسلم إلى الرياض.

وتشير "بي بي سي" إلى أن الرياض مولت البرنامج النووي الباكستاني، متخوفة من أن إيران ستصنع قنبلة نووية.