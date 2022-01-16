تراند اليوم : هزة أرضية سادسة تضرب جنوب فلسطين ..فمتى تقع الهزة المدمرة

القدس المحتلة / مشرق نيوز

ضربت هزة أرضية خفيفة مساء الأربعاء منطقة إيلات في جنوب فلسطين المحتلة وشعر بها سكان تلك المنطقة.

وقال شهود عيان أنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة في الساعة الخامسة واثنى عشر دقيقة بتوقيت فلسطين

وتعتبر هذه الهزة هي السادسة في سلسلة الهزات التي مناطق فلسطين المحتلة في أسبوع واحد فقط، ما يثير مخاوف كبيرة من وقوع زلزال مدمر في أي لحظة.

وكانت هزات أرضية خفيفة لم تتجاوز قوتها 3,6 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة بحيرة طبريا ومدينة صفد خلال الأسبوع الماضي.

ووقعت الثلاثاء الماضي هزتان أرضيتان لم يفصل بينهما سوى بضع ساعات، لكنها جميعها لم تحدث أي أضرار.

ويخشى مختصون من أن تكون هذه الهزات مقدمة لزلزال مدمر، خصوصًا في أن الأرض تعيش دورة زمنية لتكرار حدوث الزلزال الكبير، حسب ما يقول المختصون.