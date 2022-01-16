تراند اليوم : عجل يضحي بجزار في ثالث أيام العيد

القاهرة / وكالات / مشرق نيوز

لقي جزار مصري مصرعه بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الخميس، في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، جراء نطحه من قبل عجل أثناء محاولة ذبح الاخير.

وتلقت أجهزة الامن بمديرية أمن الجيزة اخطارا بوصول جزار جثة هامدة، وتبين من تحريات أجهزة الامن أنه اثناء قيام الجزار بذبح عجل في ثالث أيام عيد الأضحى كاضحية، قام العجل بمحاولة الهروب من الجزار، فقام الاخير بمحاولة الامساك به، الا أن العجل قام بتوجيه نطحة قوية للجزار، اسفرت عن سقوط الجزار ولفظ انفاسه الاخيرة قبل أن يفارق الحياة أمام المارة.

وتم نقل جثمان الجزار الى المستشفى العام، بينما قامت اعداد كبيرة من المواطنين بالامساك بالعجل، والسيطرة علية قبل أن ينطح المواطنين بالشارع العام.

وقد سبق أن شهدت محافظة البحيرة، حوادث مشابهة، كان أخرها مقتل صياد على يد سمكة صغيرة قام باصطيادها ووضعها بين فكية لانشغالة بالصيد، وكانت السمكة تلعب في فمة حتى سقطت في بلعومه، وسببت له اختناق في الحال فمات على مركب الصيد.