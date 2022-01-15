تراند اليوم : ماتش مصر بث مباشر .. يلا كورة مباشر مصر HD يلا كورة بث مباشر مصر مباراة مصر مباشر يلا كورة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت ماتش مصر وغينيا بث مباشر

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ترجع ملكية قناة النبأ الليبية لعبد الحكيم بلحاج وهي من القنوات التي تنفرد ببث محتوى متنوع ومميز، ومالكها يعد قيادي بازر في الجماعة الليبية المقاتلة التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت بدايتها في 20 أغسطس 2013ـ، وتسعى القناة لتوفير وتقديم كل ما هو حصري وجديد للمشاهدين في الوطن العربي، وستعمل إدارة القناة على بث مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية.

تردد قناة النبأ الليبية الجديد 2022 على نايل سات

نايل سات القمر الصناعي 11096 التردد أفقي الاستقطاب 27500 الترميز

تشكيل منتتخب مصر في مباراة غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا اليوم السبت 15-1-2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال- أحمد حجازي- محمود حمدي الونش- أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية- محمد النني- عبدالله السعيد.

الهجوم: عمر مرموش- محمد صلاح- مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمد عبدالمنعم - حمدي فتحي - محمود تريزيجيه - إمام عاشور - محمد شريف - رمضان صبحي - محمود علاء - أحمد سيد زيزو - مروان حمدي - مروان داوود.

موعد مباراة مصر ضد غينيا بيساو السبت 15-1-2022 في الكاميرون

يلتقي المنتخبان، مصر وغينيا بيساو السبت الموافق 15-1-2022 عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والتاسعة بتوقيت القاهرة والأردن والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- أبوظبي- دبي.

منتخب مصر تلقى هزيمة مستحقة أمام نظيره نيجيريا خلال مباراته الأولى في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون بهدف دون رد، ولم يقدم المنتخب الوطني بقيادة محمد صلاح مستوى فني جيد بل ظهر المنتخب الوطني بأداء سيئ للغاية، وزادت الأمور صعوبة خلال اللقاء عقب إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.