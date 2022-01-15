تراند اليوم : بث مباشر الهلال .. بث مباشر الهلال والتعاون HD بث مباشر مباراة الهلال والتعاون al hilal vs al taawon مباراة الهلال اليوم مباشر

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون al hilal vs al taawon في دوري المحترفين السعودي ، يستعد اليوم فريق الهلال لخوض مباراته في منافسات الاسبوع السابع عشر من الدوري السعودي الليله وذلك عندما يستقبل علي ارضه فريق التعاون وذلك ضمن مباريات الدور الثاني من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه الهلال والتعاون الليله علي ارضيه ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل الهلال والذي سوف يستقبل عليه التعاون وذلك في مواجهه الاياب بين الافريقين في هذا الموسم وكانت مواجهه الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدفين لهدف ، وسوف تبدا اليوم الموافق 15 يناير مباراه الهلال والتعاون في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الهلال والتعاون

الهلال هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، الهلال قادم من انتصار مهم له هذا الموسم تمكن من خلالو الدخول الي المراكز الاوئل في الدوري وذلك عقب الانتصار خارج ارضه في الجوله الماضيه علي فريق الطائي وقد حقق الهلال الانتصار في هذه المباراه التي انتهت باربع اهداف مقابل لاشئ ، الهلال يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطه وذلك بعد ان خاض 15 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم كان الهلال قد حقق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر الهلال مبارتان قبل مواجهه التعاون.

مباراة التعاون والهلال يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق التعاون فهو الضيف في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الدور الثاني من دوري المحترفين السعودي ، التعاون قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم وذلك برصيد 17 نقطه جمعهم التعاون بعد ان خاض 16 مباراه الي الان ومن خلالهم حقق التعاون الانتصار في اربع مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر التعاون 7 مباريات قبل ان يستقبل الهلال، واخر مباراه التعاون قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الحزم في الدوري وقد حقق التعاون الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف.