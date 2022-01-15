تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي السعودي والحزم مشاهدة مباراة الاهلي السعودي مباشر بث مباشر الاهلي والحزم HD

بث مباشر الاهلي بث مباشر الاهلي السعودي والحزم مشاهدة مباراة الاهلي السعودي مباشر بث مباشر الاهلي والحزم تنطلق مواجهة فريق الأهلي السعودي ونظيره فريق الحزم اليوم في لقاء قوي، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، لأن الأهلي يحاول التفوق والخروج بالعلامة الكاملة علي حساب الخصم من أجل ثلاث نقاط ثمينة، بينما يحاول نادي الحزم تحقيق نتيجة إيجابية هامة بالتعادل علي أقل تقدير.

أهلي جدة السعودي يحاول العودة من جديد إلي النتائج الإيجابية الثمينة من أجل رفع نفسه من منطقة الخطر المتواجد بها في الفترة الحالية ، والتي لا تليق بالفريق ولا بجماهيره الكبيرة، فهل ينجح بالإنتفاض وتحقيق المراد علي حساب الخصم الحزم في مواجهة تعتبر سهلة للفريق بالنظر إلي نتائج الخصم الأخيرة التي كلها سلبية ويتواجد بسببها في المرتبة الأخيرة.

الأهلي السعودي في المواجهة الأخيرة له نجح قي تحقيق ريمونتادا جيدة ضد نادي الفيصلي، وذلك بعد أن نجح الخصم في التقدم عليه مرتين، ولكن الفريق الأهلاوي نجح في تعديل الأمور في المرتين، وشهد اللقاء تسجيل السومة لهدفين، وطرد اللاعب محمد عبده خبراني، ومشكلة بين المدير الفني واللاعب حمدي النقاز.

نادي الحزم من جانبه يحاول أن يلحق نفسة قبل أن يركب القطار المسافر بعيداً عن دوري المحترفين ، وبالتالي يأمل في تحقيق نتائج إيجابية ثمينة في المواجهات المقبلة بداية من لقاءه ضد نادي الأهلي اليوم، فهل ينجح بالتفوق علي حساب الخصم وتحقيق نقطة علي أقل تقدير أم لا.