تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر HD مباراة مصر وغينيا بث مباشر مباراة مصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر

بث مباشر مصر بث مباشر مباراة مصر مشاهدة مباراة مصر مباراة مصر وغينيا بث مباشر مباراة مصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم يواجه منتخب مصر بقيادة منتخب غينيا بيساو اليوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا 2022، على أرض ملعب رومدى أديجا بالكاميرون ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، والعاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو بطولة كأس الأمم الإفريقية

ومع اهتمام المواطنين والمشاهير معرفة القنوات الفضائية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو، ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 اليوم، نستعرضها معكم عبر هذه السطور ومن أهمها، قناة بي إن سبورت ماكس القطرية beIN SPORT MAX 1، وعن ترددها سنذكره في التالي.

تردد قناة 1 beIN sport Max الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم

وكانت قد حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية حقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس أمم أفريقيا لهذا العام، ومنها قناة بي ان سبورت ماكس 1لذلك نذكر لكم ترددها وهو كالتالي: