تراند اليوم : السودان مباشر .. بث مباشر نيجيريا والسودان مشاهدة مباراة نيجيريا اليوم مباشر يلا شوت مباراة السودان مباشر HD

تقام مباراة منتخب السودان ضد نيجيريا فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب رومدي أديجا فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة فى بطولة كأس أمم أفريقيا، وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

ويخوض منتخب نيجيريا اللقاء بعد الفوز المهم على منتخب مصر بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب السودان مع غينيا بيساو سلبياً فى نفس الجولة.

نيجيريا تبحث عن الفوز الثانى



ويسعى منتخب نيجيريا الملقب بـ"النسور الخضراء" لتحقيق الفوز الثانى والثلاث نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 6 وضمان حصد إحدى بطاقتى التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية.

السودان يستهدف الفوز الأول



فيما يسعى منتخب السودان الشهير بـ"صقور الجديان" لتحقيق مفاجأة أمام نيجيريا من خلال حصد نقاط المباراة الثلاث والوصول إلى نقطة 4 وصدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة والحاسمة في تحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي.

ترتيب مجموعة السودان ونيجيريا



ويتصدر منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ثم يأتى منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بنقطة وحيدة، ويحتل منتخب السودان المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة، ويتذيل منتخب مصر المجموعة بصفر من النقاط.

تشكيل نيجيريا المتوقع



ومن المتوقع أن يدخل نيجيريا اللقاء بتشكيل مكون من: مادوكا أوكوي ، وزايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، وأولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.

تشكيل السودان المتوقع



بينما من المتوقع أن يكون تشكيل السودان كالتالى: على أبو عشرين، صلاح نمر مصطفى كرشوم، عبد الرازق يعقوب، محمد عبد الرحمن، جمعة قلق، مصطفى الفادنى، محمد الرشيد، يس حامد، مازن محمدين، والى الدين خضر.

وينافس منتخبا السودان ونيجيريا في مرحلة المجموعات، ضمن منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم معهما مصر وغينيا بيساو اللذان يلتقيان في تمام التاسعة مساء اليوم أيضًا لحساب الجولة ذاتها.

نيجيريا ضد السودان.. ماذا قال مدرب النسور؟



من جانبه، قال أوستن إيجوافوين، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن الفوز على منتخب مصر لم يكن سهلا، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس قبل مباراة منتخب بلاده ضد السودان في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وأضاف أوستن إيجوافوين فى تصريحاته قبل المباراة، "الفوز على مصر لم يكن سهلاً ونتطلع لمواصلة الانتصارات والتأهل للدور المقبل بالفوز على السودان بالجولة الثانية من دور المجموعات".

مباراة نيجيريا والسودان



وتابع مدرب السودان، "أركز على الفوز على السودان في الوقت الحالي، لا أريد أن أفكر فى أى رقم قياسي أو كيف سنبدأ مباراتنا الثالثة، السودان فى بؤرة الاهتمام الآن وعلينا التعامل مع ذلك بشكل مباشر".

واستكمل "أنا سعيد بأدائنا ضد مصر وخاصة الطريقة التي أقام بها الأولاد المباراة وطريقة تعاملنا معها بالطريقة التي اتفقنا على أنها الأفضل، كل شيء يعمل، لكننا حولنا تركيزنا بالكامل إلى المباراة التالية وهو يوم آخر وفريق آخر ونهج مختلف".

وأتم مدرب السودان حديثه قائلا "أنا سعيد باللاعبين الذين لدينا وبالطريقة التي هم على استعداد لتقديم كل ما لديهم".

السودان ضد نيجيريا.. ماذا قال مدرب صقور الجديان؟



على الجانب الآخر،أكد برهان تيه، المدير الفني للمنتخب السوداني، أن منتخب بلاده سيقاتل أمام نيجيريا، قائلا المؤتمر الصحفي للمباراة "شاهدنا منتخب نيجيريا أمام مصر، قدم مباراة كبيرة وخرج بنتيجة إيجابية، وأعددنا أنفسنا بشكل جيد، قادرون على تقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة إيجابية تدعم إستمرارنا في البطولة سنقاتل أمام نيجيريا".

وأضاف مدرب السودان، "لا نفقد أى لاعب بسبب كورونا، كل المنتخب في أتم الجاهزية عدا محمد عبدالرحمن وقد عمدنا لإعداد البدائل ليكونوا على أهبة الاستعداد، عندما تلعب أمام منتخب كبير ترتفع دوافعك، تكون أكثر تحفزا لتحقيق النتيجة الإيجابية وتقديم المستوى الجيد".

مباراة السودان ونيجيريا



وعن طريقة اللعب قال: "أتمنى مباراة كبيرة تليق بسمعة المنتخبين ووضعنا الاستراتيجية اللازمة لتمكيننا من تحقيق أهدافنا المنشودة في المباراة ومنتخب نيجيريا الحالي يمتاز بالأداء الجماعي، قمنا بتحليله جيدا ووضعنا التكتيك المناسب لخوض المباراة".

واختتم: "لكل مباراة ظروفها، ومن يريد النتائج الإيجابية يتوجب عليه إحراز الأهداف، لقد أعددنا كل شئ يعين على تحقيق نتيجة ايجابية ونتمنى التوفيق في تحقيقها".

كاف يرصد أبرز 5 معلومات عن مباراة السودان ونيجيريا



رصد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، أبرز 5 حقائق عن مباراة السودان ونيجيريا والتي جاءت كالتالي:

1- يلتقي منتخبا نيجيريا والسودان للمرة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية ، ولكنها الأولى منذ 46 عاماً. فازت السودان في المواجهة الأولى 4-0 بدور المجموعات عام 1963، وفازت نيجيريا في المواجهة الثانية 1-0 عام 1976.

2- فازت نيجيريا في 10 من آخر 12 مباراة بكأس الأمم الإفريقية (خسرت 2)، محافظةً على نظافة شباكها في 6 مباريات.

3- بعد تعادلها في الجولة الأولى 0-0 أمام غينيا بيساو، حققت السودان فوزاً وحيداً في آخر 14 مباراة بكأس الأمم الإفريقية (تعادلت 6 خسرت 7)، منذ نسخة 1972.

4- فازت نيجيريا في المباراة الافتتاحية (1-0 أمام مصر) بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن فشلت في الفوز في 4 من آخر 5 مباريات افتتاحية (فازت 1 تعادلت 1 خسرت 3). تتطلع نيجيريا للفوز في أول مباراتين بنسخة واحدة في البطولة للمرة الأولى.

5- بعد تسجيله في أول مباراة له في كأس الأمم الإفريقية، قد يصبح كليتشي ايناتشيو أول لاعب نيجيري يسجل في مباراتين متتالية بالبطولة منذ ايمانويل ايمنيكي في يناير.