تراند اليوم : بث مباشر النصر .. النصر والفيصلي مباشر HD مباراة النصر مباشر بث مباشر النصر والفيصلي رابط مباراة النصر والفيصلي مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر ضد الفيصلي al nasr vs al faisaly في دوري المحترفين السعودي اليوم السبت ، من المقرر اليوم ان يستقبل فريق النصر علي ارضيه ملعبه وهو يريد الدخول الي المنافسه علي لقب الدوري في هذا الموسم خصمه الذي يبحث عن الخروج من المراكز الاخيره في الدوري فريق الفيصلي اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع السابع عشر ضمن منافسات الدور الثاني من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه النصر والفيصلي اليوم علي ارضيه ملعب مرسول بارك معقل النصر والذي سوف يستقبل عليه الفيصلي في مواجهه الاياب بين الفريقين وكانت مواجهه الذهاب قد انتهت بفوز الفيصلي بهدفين مقابل هدف ، وسوف تبدا اليوم الموافق 15 يناير المباراه في تمام الساعه الخامسه وخسمه بتوقيت القاهره والسادسه وخمسه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة النصر والفيصلي

النصر هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق النصر قادم لمواجهه اليوم من انتصار غالي له حيث تمكن من خلالو من الاقتراب من المنافسه علي اللقب وذلك عقب الانتصار خارج ارضه علي فريق ضمك السبت الماضي وقد حقق النصر الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، النصر قبل مواجهه اليوم يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطه وذلك بعد ان خاض 16 مباراه الي الان ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر النصر خمس مباريات.

مباراة الفيصلي والنصر يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق الفيصلي فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات النصف الثاني من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، الفيصلي يحتل حاليا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 16 نقطه وذلك بعد ان 15 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الفيصلي قد حقق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر الفيصلي خمس مباريات قبل مباراته مع النصر ، واخر مباراه لعبها الفيصلي في الدوري قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الاهلي وقد تعادل الفيصلي في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدفين.