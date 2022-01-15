تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي وتشلسي .. مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشرة ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر كورة ستار

بث مباشر مانشستر سيتي وتشلسي .. مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشرة ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر كورة ستاربث مباشر مانشستر سيتي وتشلسي .. مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشرة ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر كورة ستار تجري مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي يوم الاحد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وسوريا والاردن، وعند السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

وتقام مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي على استاد ااتحاد، فيما يديرها تحكيميا مايك دين.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وتحديدا (beIN SPORTS HD 2) في حين يعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

وخطف ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي 2019 مجددا، بعد فوزه على بورنموث (3-0) ليصبح رصيده 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه مانشستر سيتي.