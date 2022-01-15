تراند اليوم : مانشستر ستي مباشر .. بث مباشر مانشستر ستي HD بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر مانشستر سيتي بث مباشر

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ويسعى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى استغلال كل نجومه في لقاء اليوم علما بإن رحيم سترلينج حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر ديسمبر الماضي، ولعب رحيم سترلينج 90 دقيقة كاملة في 5 من 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، وسجل 5 أهداف وصنع آخر، وكان لسترلينج دورًا رئيسيًا في الانتصار على أستون فيلا وواتفورد ووولفرهامبتون ونيوكاسل وليستر، ليتربع السيتي على الصدارة, ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم عبر موفعنا.

كما احتفظ الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للشهر الثاني على التوالي وبعد فوزه بالجائزة في نوفمبر الماضي، تم تكريم جوارديولا مرة أخرى، بعد إشرافه على شهر رائع لمانشستر سيتي، وتمتع السيتي بسجل مذهل في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، حيث فاز بجميع مبارياته الـ7 لينهي الشهر متقدما بفارق 10 نقاط على قمة البطولة، وهذه هي المرة الـ11 التي يفوز بها جوارديولا بجائزة مدرب الشهر مع السيتي، مما جعله يحتل المركز الثالث في الترتيب العام، وراء السير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر.

وفي الجانب الأخر نرى أن تشيلسي يدخل لقاء اليوم بمعنويات في السماء بعدما انتصر على توتنهام للمرة الثانية على التوالي في كأس الرابطة ليتأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق، البلوز قدم لقاء قوي أمام توتنهام وعاد وفاز عليه وسط جماهيره وعلى ملعبه، وسيبحث البلوز عن تحقيق الفوز على مستوى البريميرليج من أجل تعطيل انطلاقة المان سيتي وتقليص الفارق بينهما والاقتراب أكثر من القمة، تشيلسي سيفتقد في لقاء اليوم للحارس العملاق مينيدي المنضم لمنتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون إلا أن الحارس البديل كيبا اريزابالاغا خاض مباراتين ولا أروع وقدم مستوى جيد للغاية وأثبت أنه حارس يستحق حماية عرين البلوز وقلت اخطائه بشكل كبير عن الأونة الماضية.

الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي تلقى مؤخرا مفاوضات من ريال مدريد تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، ووضع ريال مدريد صاحب الـ28 عاما على رأس اللاعبين المطلوب التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق كما تلقى اللاعب عروض من أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس علما بإن عقد روديجر مع تشيلسي ينتهي في الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية دون العودة لإدارة ناديه، كما دخل روبن لوفتوس تشيك دائرة اهتمام اليوفي الذي يسعى لتعزيز وسط ملعبه في الموسم المقبل في ظل عدم اثبات آرثو ميلو لمستواع مع السيدة العجوز، وخاض لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا، 20 مباراة هذا العام مع البلوز، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة ومن المتوقع أن يرحل عن البلوز ولا سيما وانه ليس من اللاعبين الأساسيين للألماني توخيل.