تراند اليوم : بث مباشر السيتي وتشيلسي .. تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر بث مباشر تشيلسي والسيتي مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر

تنطلق أحداث لقاء القمة المنتظر بين البلوز ونظيره السيتي مع صافرة الحكم في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، أو في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مدينة أبو ظبي

تشكيلة مان سيتي ضد تشيلسي

ستشهد مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام نظيره تشيلسي غياب لاعب السيتي، الجزائري رياض محرز، وذلك لمشاركة اللاعب لـ منتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بالوقت الحالي.

ووفقاً للتقارير فمن المتوقع أن يخوض جوارديولا، المدير الفني لـ فريق مانشستر سيتي، مواجهته المقبلة أمام البلوز بالتشكيل الأتي ذكره:

في حراسة المرمي: إيدرسون

بينما في خط الدفاع: كانسيلو، لابورت، دياز، آكي

وفي خط الوسط: رودري، دي بروين، بيرناردو سيلفا

بينما في خط الهجوم: سترلينج، خيسوس، جريليش