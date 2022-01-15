تراند اليوم : اشبيلية مباشر .. بث مباشر اشبيلية ضد ليفانتي مشاهدة مباراة اشبيلية اليوم بث مباشر اشبيلية وليفانتي يلا شوت مباشر

مشاهدة مباراة إشبيلية وليفانتي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني، عبر موقعنا يلا شوت توداي.

يتطلع إشبيلية في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فريق إشبيلية حقق الفوز في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو وحقق الفوز بهدف دون رد في اللقاء الماضي، وسيخوض لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل الزحف أكثر للأمام في جدول ترتيب الليجا.

إشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في لقاء، وأحرز الفريق 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام ليفانتي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - كلارنس أكونيا

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرناندو مورينتس - خوان جوردان

الهجوم: خيسوس فيرنانديز سوسو- ماكسي غوميز- يوسف النصيري

موعد مباراة إشبيلية وليفانتي والقنوات الناقلة لها

تستمتعون بمواجهة إشبيلية وليفانتي في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غريينتش، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة إشبيلية وليفانتي عبر موقعنا وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر يعاني ليفانتي قبل لقاء من عدم تذوق طعم الانتصار في أي لقاء سابق، فريق ليفانتي سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث من أجل انتعاش فرصه أكثر في الهروب من قاع الدوري الإسباني، فريق ليفانتي تذوق مرارة الهزيمة في أكثر من لقاء ولم يقدم الفريق في بعض المباريات الأداء المنتظر منه وسيبحث في لقاء اليوم عن تقديم أداء قوي للخروج بنتيجة طبية تساهم في تحسين موقفه بجدول الليجا.

يتواجد ليفانتي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط بعدما تعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات ولم يحقق الفريق في أي لقاء، وأحرز الفريق 6 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل ليفانتي المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمى: ايتور فرنانديز

خط الدفاع: خورخي ميرامون، سيرجيو بوستيجو ريدوندو، روبن فيزو، كارلوس كليرك

خط الوسط: خوسيه كامبانيا، نيكولا فوكيفيتش، جونزالو ميليرو، ميكائيل مالسا

خط الهجوم: إينيس بردهي، خوسي لويس موراليس