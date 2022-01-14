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تراند اليوم : بث مباشر مصر .. مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وغينيا اليوم مباشر يلا شوت

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بث مباشر مصر مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وغينيا اليوم مباشر يلا شوت مواجهة مصر وغينيا بيساو والتي ستنطلق صافرة بدايتها بحلول الساعة 8:00 مساءا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. لكن في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا والسودان. بينما في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت قطر والمملكة العربية .

تشكيلة مصر ضد غينيا بيساو اليوم

ومن المتوقع وبنسبة كبيرة أن يعتمد المدرب "كارلوس كيروش" في مواجهة غينيا بيساو على التشكيل الآتي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم.
  • وسط الميدان: عمرو السولية - حمدي فتحي - عبد الله السعيد.
  • خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وتمتلك قنوات بي ان سبورت القطرية حقوق النقل التلفزيوني المباشر حصريا لكافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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