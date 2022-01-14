تراند اليوم : بث مباشر مصر .. مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وغينيا اليوم مباشر يلا شوت

بث مباشر مصر مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وغينيا اليوم مباشر يلا شوت مواجهة مصر وغينيا بيساو والتي ستنطلق صافرة بدايتها بحلول الساعة 8:00 مساءا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. لكن في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا والسودان. بينما في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية.

تشكيلة مصر ضد غينيا بيساو اليوم

ومن المتوقع وبنسبة كبيرة أن يعتمد المدرب "كارلوس كيروش" في مواجهة غينيا بيساو على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم.

وسط الميدان: عمرو السولية - حمدي فتحي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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