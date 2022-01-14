تراند اليوم : بث مباشر الغابون .. بث مباشر الغابون وغانا HD بث مباشر الجابون وغانا مشاهدة مباراة غانا اليوم مباشر

بث مباشر الغابون بث مباشر الغابون وغانا بث مباشر الجابون مباراة غانا اليوم مباشر ويحتضن ملعب أحمدو أهيدجو اليوم مباراة في غاية الأهمية سوف تجمع بين منتخبي غانا ضد الجابون في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية ، تعرض منتخب غانا لهزيمة في الجولة الماضية وافتتاحية البطولة علي يد منتخب المغرب في اللقاء الماضي بعدما انتهت المباراة بينهما بهدف دون رد ، واليوم يسعي بكامل القوة والصلابة حتي يتمكن من تعويض خسارته في الجولة الماضية ويبدأ في المنافسة مجدداً علي قمة وصدارة المجموعة بنجاح.

بينما الجابون فهو يسعي في مواصلة المشوارة بصورة إيجابية وجيدة حتي يتمكن من الإستمرار علي صدارة المجموعة ، فقد إلتقي في الجولة الماضية امام منتخب جزر القمر وبالفعل نجح فى ان يحقق الفوز عليه وتمكن من انتزاع الصدارة ، فقد يسعي اليوم بان يحقق الفوز الثانى علي التوالى حتي يحتفظ بصدارته الحالية.