تراند اليوم : بداية شهر رمضان ٢٠٢٠ ... موعد شهر رمضان ٢٠٢٠

بداية شهر رمضان ٢٠٢٠ شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى، فشهر رمضان هو شهر الله الذي يجزي به عباده؛ حيث فيه الخير كله وفيه تتنزل البركات والرحمات، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال على لسان ربه في الحديث القدسي:” شهر رمضان لي أنا أجزي به”، حيث يصوم الناس المسلمين والمؤمنين بالله نهار رمضان ويقومون آخر تضرعا ورجائنا من الله للتحصل على رضاه وطلب مغفرته، فرمضان هو موسم العبادة والطاعة لله والتخلي عن السيئات والمعاصي، كما ويتحصل فيه الرجل المؤمن على الخيرية كلها ففي اول رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار.

متى شهر رمضان 2020

تفصلنا أيام قليلة عن شهر الخير والبركة شهر رمضان، والذي يتساءل الناس عنه في العالم العربي والإسلامي، حيث يريدون الدخول عليه وهم جاهزون لاستقباله، حيث من كان متخاصمين أحد يصلحونه مع المتخاصم معه، والذي كان غارقا في معاصيه وسيئاته فهذه فرصة للرجوع إلى الله وطلب مغفرته ورضاه، وأما الأيام التي تفصلنا عن رمضان فهيا 120 يوما وموعد اول يوم رمضان ميلاديا هو يوم الجمعة 24 إبريل عام 2020 م.

حيث شهر رمضان هو الموسم الوحيد من اجل انطلاقة جديدة نحو الحياة، والتي تكون متعلقة في كنف الدين والطاعات، حيث ستسر جميع القلوب التي توجهت إلى الله في هذا الشهر من اجل طاعته ورجاء مغفرته ورحمته، فشهر رمضان تحصين من الشيطان والبعد عن المعاصي، شهر رمضان الالفة والمحبة بين الناس، شهر رمضان صلة للأرحام والأقارب وفض النزاعات، وأمل من خرج منه ولم يتبدل حاله او يتغير فالبحث عن قلب فإنه لا قلب له.