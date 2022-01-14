تراند اليوم : مباراة المغرب مباشر .. بث مباشر المغرب وجزر القمر HD بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر HD

مباراة المغرب مباشر بث مباشر المغرب وجزر القمر بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر مباراة المغرب بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر بث مباشر يلا شوت morocco vs comoros في كاس الامم الافريقيا ، حيث من المقرر اليوم الجمعة ان يستضيف منتخب المغرب خصمه منتخب جزؤ القمر في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب احمدو اهيدجو مستقبل عليه اليوم منتخب المباراة المباراة الثانية له في دور المجموعات من البطولة للنسخة الحالية منها وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت مصر

منتخب المغرب تمكن من الانتصار في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات في بطولة امم افريقيا والتي كانت من امام خصمه منتخب غانا والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد في بداية الاسبوع الحالي ، وحاليا منتخب المغرب هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب من المجموعة حاليا برصيد ثلاث نقاط ، وسوف يسعي اليوم منتخب المغرب ان يحقق الانتصار الثاني له في دور المجمواعت من البطولة.

فيما منتخب جزر القمر خسر في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات في بطولة امم افريقيا والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد من امام خصمه منتخب الجابون ، وحاليا منتخب جزر القمر هو صاحب المركز الثالث في المجموعة حاليا برصيد صفر نقاط ، وسوف يامل اليوم منتخب جزر القمر ان يحقق الانتصار الاول له اليوم من امام خصمه منتخب المغرب في مباراة سوف تكون صعبه اليوم عليه.