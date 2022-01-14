تراند اليوم : المغرب وجزر القمر مباشر .. بث مباشر مباراة المغرب مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب ضد جزر القمر مباشر مباراة المغرب مباشر

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تقام مباراة المغرب وجزر القمر على ملعب أحمدو أهيدجو، ويدخل أسود الأطلس مواجهتهم الجديدة بثقة ومعنويات عالية بالرغم من الأزمات التي لا تزال تلاحق المنتخب، حيث يعتبر المنتخب العربي الوحيد الذي حقق الفوز في الجولة الأولي من البطولة، بعد أن سقط المنتخب الجزائري في فخ التعادل، وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد، وخسر منتخب تونس أمام مالي بهدف واحد دون رد.

وقد أعلن المنتخب المغربي مؤخراً عن استبعاد بدر بانون من قائمة المنتخب وإنتهاء مهمته مع الفريق عقب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وتم استدعاء أشرف بن شرقي ليكون بديلاً عنه، ويأمل الجمهور أن يحقق المنتخب المغربي انتصار مثير على خصمه وينافس بقوة من أجل الوصول إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان وحيد خليلهودزيتش قد أكد جاهزية لاعبيه للمباراة المرتقبة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

تعرض مباراة المغرب وجزر القمر على قناة بي إن سبورت والمغربية الرياضية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.