تراند اليوم : بث مباشر مباراة الشباب والاتفاق مشاهدة مباراة الشباب اليوم مباشر بث مباراة الشباب والاتفاق HD

بث مباشر مباراة الشباب والاتفاق al ettifaq vs al shabab اليوم الجمعه في دوري المحترفين السعودي ، بعد ان تعثر في مباراته الاخيره في الصراع علي صدرا الدوري من المقرر اليوم ان يحل فريق الشباب وهو يبحث عن تحقيق انتصار مهم له في هذا الموسم ضيفا ثقيلا مساء اليوم علي فريق الاتفاق وذلك لحساب مباريات الجوله السابعه عشر ضمن منافسات الدور الثاني من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف تقام مباراه الشباب والاتفاق اليوم علي ارضيه ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام معقل الاتفاق والذي سوف يستقبل عليه خصمه الشباب في مواجهه يريد من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا المباراه اليوم في تمام الساعه الخامسه الا عشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه الا عشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الشباب والإتفاق

فريق الشباب هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات النصف الثاني من دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم ، فريق الشباب قبل مواجهه اليوم كان قد تعثر في مباراته الاخيره في الدوري والتي كانت مع فريق ابها السبت الماضي في الاسبوع السادس عشر وتعادل الشباب في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف ، ويحتل الشباب حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 32 نقطه وذلك بعد ان خاض 16 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر الشباب مبارتان قبل مواجهه الاتفاق.

مباراة الإتفاق والشباب يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق الاتفاق فهو صاحب الارض في لقاء اليوم وذلك لحساب لقاءات الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين ، فريق الاتفاق حاليا هو صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم وذلك برصيد 18 نقطه جمعهم الاتفاق بعد ان خاض هو الاخر 16 مباراه ومن خلالهم كان الاتفاق قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل وخسر الاتفاق في 6 مباريات قبل مباراته مع الشباب ، واخر مباراه لعبها الاتفاق في الدوري كانت مع فريق الباطن وتعادل الاتفاق في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف.