تراند اليوم : بث مباشر مباراة المغرب .. مباراة المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر بث مباشر المغرب ضد جزر القمر مباشر بث مباشر المغرب جزر القمر

مباراة المغرب اليوم بث مباشر المغرب ضد جزر القمر بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر بث مباشر المغرب ضد جزر القمر مباشر بث مباشر المغرب جزر القمر مباراة المغرب وجزر القمر مباشر المغرب مباشر بث مباشر مباراة المغرب المغرب جزر القمر مباشر تنطلق مواجهة المنتخب المغربي ونظيره منتخب جزر القمر اليوم في لقاء سهل، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2021-2022، المنتخب المغربي يحاول إستدراج نظيره جزر القمر من أجل تحقيق إنتصار ثمين وكبير علي حساب الخصم القوي، فهل ينجح بالخروج بالعلامة الكاملة علي حساب الخصم، أم سيكون هناك نتيجة سلبية.

منتخب المغرب يطمح في تحقيق العلامة الكاملة في ثان مواجهاته، وذلك بعد أن نجح في الإنتصار ليكون المنتخب العربي الوحيد الذي حقق إنتصار في هذه البطولة حتي الآن، بالجولة الأولي، وذلك عندما تفوق علي حساب البلاك ستارز بهدف دون رد عن طريق سفيان بوفال، فهل ينجح في هذه المواجهة الأسهل من نظيرتها الأولي بتحقيق إنتصار كبير علي حساب الخصم أم لا.

يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو اليوم مباراة نارية وقوية ستجمع بين منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر وذلك في إطار منافسات وفعاليات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية ، نجح المنتخب المغربي ان يحقق الفوز واستطاع التغلب علي منتخب غانا في الجولة الأولي والماضية وافتتاحية البطولة وذلك بهدف نظيف دون رد ، ويأمل اليوم بأن يحقق الإنتصار الثاني له علي التوالي من اجل تحقيق العلامة الكاملة لتخطي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة وضمان تأهله بنجاح.

أما منتخب جزر القمر بعد تعرضه لهزيمة امام منتخب الجابون في الجولة الماضية فهو يحاول تعويض هذه الخسارة ، فقد يدرك أيضا بأن المباراة اليوم ستكون صعبة امام خصم قوي وليس سهل علي الإطلاق وهو المنتخب المغربي الذي يمتلك لاعبين كبار ذات خبرات عالية ينافسون علي الصدارة بقوة من أجل التأهل.