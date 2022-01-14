تراند اليوم : بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد .. الاتحاد ضد الرائد مباشر مباراة الرائد بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي اليوم بث مباشر

البث المباشر لمباراة الرائد ضد الاتحاد al raed vs al ittihad يحل فريق الاتحاد السعودي في تمام الساعة الثانية وخمس وثلاثين دقيقة ظهر اليوم ضيفا علي فريق الرائد في المباراة التي من المقرر أن تقام على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي وهي المباراة التي يمكن مشاهدتها مباشرة وحصريا علي قناة السعودية الرياضية الاولى مصحوبة بالتعليق الصوتي بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي.

خاض فريق الرائد ستة عشر مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في سبعة مباريات فقط الا ان الفريق انهزم في ست مباريات وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند أربع وعشرين نقطة محتلا المركز السادس في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي فيما يأمل الفريق في استغلال عامل الارض والجمهور في مباراة الليلة لتحقيق الفوز للارتقاء في ترتيب أندية الدوري السعودي.

أما فريق الاتحاد فيسعى لتحقيق الفوز في مباراة الليلة للحفاظ على صدارته للمشهد في الدوري السعودي الدرجة الأولى حيث يحتل حاليا المركز الاول بعد ان خاض منافسات خمسة عشر مباراة وتمكن من تحقيق الفوز في احدى عشر مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي فيما لم ينهزم سوى في مباراتين و كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراتين ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند خمس وثلاثين نقطة محتلا المركز الأول في ترتيب الاندية السعودية بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.