تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر الزمالك وانبي HD مباراة الزمالك وانبي اليوم بث مباشر on sport

بث مباشر مباراة الزمالك وإنبي اليوم الجمعة Al Zamalek Vs Enppi يلا لايف في اطار الدور الأول من منافسات كأس الرابطة المصرية، ويتقابل فريق الزمالك مع نظيرة فريق إنبي علي ارضية استاد القاهرة الدولي، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين نهائي كأس الرابطة، وسوف تبدأ اليوم مباراة إنبي والزمالك علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق حاتم بطيشة في تمام الساعه الثانية والنصف مساءاً بتوقيت القاهره والساعه الثالثة والنصف مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت.

مباراة الزمالك وإنبي اليوم

فريق الزمالك هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار منافسات الجولة الاولي من بطولة كأس الرابطة المصرية، الزمالك كان قد خاض أخر مبارياتة خلال الجولة الماضية من مباريات الدوري المصري حيث التقي مع نظيرة غزل المحلة واستطاع الزمالك تحقيق الأنتصار في هذا اللقاء الذي انتهي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، الزمالك حاليا هر صاحب المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد تسعة عشر نقاط حصل عليهم بعد ان فاز في ستة مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة واحدة قبل لقاء اليوم.

مباراة الزمالك وإنبي اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق إنبي وهو الطرف الثاني خلال الدور الأول من مباريات كأس الرابطة مع نظيرة الزمالك، فريق إنبي حالياً هو صاحب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد تسع نقاط حصل عليهم بعد ان لعب سبع مباريات واستطاع الفوز في مباراتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتان ايضاً خلال مشوارة في الدوري المصري، وفي اخر مباراة لعبها انبي في الجولة الأخيرة في الدوري المصري كانت مع نظيرة فريق بيرامدز وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم.